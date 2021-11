Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Wem gehört dieses rote Damenfahrrad?

Flensburg (ots)

Am Nachmittag des 25.10.21, gegen 17 Uhr, wurde ein Mann beobachtet, der ein verschlossenes Damenfahrrad vom Parkplatz in der Schützenkuhle (ggü. Einmündung "Am Pferdewasser") wegtrug. Der Zeuge meldete den vermeintlichen Fahrraddiebstahl und wenig später fanden Beamte im Nahbereich das Fahrrad versteckt in einem Waldstück. Bisher war es nicht möglich, das rote Damenrad einem Eigentümer/einer Eigentümerin zuzuordnen. Allerdings konnte anhand von Fotos, die der Zeuge von dem vermeintlichen Fahrraddieb gefertigt hat, ein polizeibekannter 33-jähriger Mann ermittelt werden, der u.a. für derartige Eigentumsdelikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist. Nun suchen die Ermittler der Kripo Flensburg die Eigentümerin des roten Damenfahrrades, um diesem Mann eines weiteren Diebstahls zu überführen. Unter der Rufnummer 0461-4840 können die Ermittler kontaktiert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell