Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

LandauEssingen, Spanierstraße- 11.02.2022, 13:30 Uhr- 14:15 Uhr (ots)

Am Freitagmittag wurde ein in der Spanierstraße in Essingen vor einer Bank abgestellter schwarzer Audi A4 vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

