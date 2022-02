Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwer verletzter Mountainbiker nach Sturz im Wald

Maikammer/Kalmit (ots)

Am heutigen Tag (12.02.2022) gegen 11:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mountainbiker zwischen der Kalmit und Maikammer bergab durch den Wald abseits befestigter Wege und verlor hierbei in unwegsamem Gelände die Kontrolle über sein Rad. Er überschlug sich und stürzte zu Boden, wo er von zufällig vorbeikommenden Wanderern aufgefunden und erstversorgt wurde.

Nach erster Einschätzung vor Ort durch die Rettungskräfte zog sich der Radfahrer ein unklares Verletzungsmuster an der Wirbelsäule sowie zahlreiche Prellungen zu. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Maikammer wurde er in einen transportfähigen Zustand versetzt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik verbracht.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die L515 zwischen der Kalmit und Maikammer gesperrt werden.

