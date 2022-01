Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht

Landkreis Tuttlingen) Auto beschädigt

Polizei sucht Zeugen (27.01.2022)

Seitingen-Oberflacht (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte ein auf der Fuchsbühlstraße vor dem Gebäude Nummer 4 geparktes Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten beide Seiten eines Peugeot und zerstachen alle vier Reifen. Hinweise zur Tat werden an die Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, erbeten.

