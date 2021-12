Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mit LKW aufgefahren

Gaggenau (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 11:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B462. Auf Höhe Gaggenau-Hörden, im Bereich der dortigen Weinauerstraße, hielt ein 46-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelschlepper an einer roten Ampel an. Ein nachfolgender 71-Jähriger mit seinem LKW der Marke Daimler-Benz registrierte dies vermutlich zu spät und fuhr den stehenden Lastwagen auf. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Der Sattelschlepper des 46-Jährigen war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

