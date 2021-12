Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt

Muggensturm (ots)

Eine Vorfahrtmissachtung im Bereich der Kreuzung "Merkurstraße / Friedrichstraße" dürfte am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall geführt haben. Ein 33-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr kurz vor 9.30 Uhr die Merkurstraße in Richtung Veilchenstraße und kollidierte hierbei mit einem von rechts kreuzenden Mercedes-Lenker. Durch den Zusammenprall zog sich der 53-Jährige Mercedes-Fahrer nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 15.000 Euro.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell