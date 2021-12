Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Ein 28-Jähriger hat sich am Dienstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Franz-Volk-Straße gegenüber einer Streife des Polizeireviers Offenburg zur Wehr gesetzt. Als die Beamten kurz nach 21 Uhr die Personalien einer Frau feststellen wollten, wurden sie offenbar von dem Endzwanziger tätlich angegangen. Dieser musste in der Folge von den Ordnungshütern fixiert werden, wogegen er erneut Widerstand leistete. Der mutmaßliche Angreifer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

/pk

