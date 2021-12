Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Gaggenau (ots)

Am Dienstag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr wurden durch die Beamten des Polizeireviers Gaggenau Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Bei den Überprüfungen in der Murgtalstraße/Hirschstraße konnten mehrere Verkehrsverstöße festgestellt werden. Im Rahmen der Überprüfung eines BMW Fahrers wurden Anhaltspunkte für das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss erlangt. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurde zudem bekannt, dass der 25-Jährige mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle einer 55-Jährigen, die in ihrem Toyota angehalten wurde, ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung. Ein durchgeführter Alkoholtest vor Ort bestätigte mit rund 0,6 Promille diesen Verdacht. Ein weiterer Toyota-Fahrer muss ebenso, wie die beiden anderen Verkehrsteilnehmer, mit einem mehrwöchigen Fahrverbot sowie einem saftigen Bußgeld rechnen. Er hatte über 0,5 Promille intus. Überdies wurden durch die eingesetzten Beamten insgesamt sechs Ordnungswidrigkeiten geahndet. Dabei handelte es sich um Verstöße gegen Führerschein-Auflagen sowie gegen die Anschnallpflicht.

