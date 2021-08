Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Motorrad beschädigt Auto - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Moers sucht weitere Zeugen, die am 12.08. gegen 09.50 Uhr einen Unfall beobachtet haben.

Zu diesem Zeitpunkt war ein 35-jähriger Mann aus Rheinberg mit einem Motorrad auf der Straße "Am Schürmannshütt" in Moers unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und beschädigt dabei einen weißen Hyundai am Fahrbahnrand.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

