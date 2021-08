Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher brachten Leiter mit

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Freitag drangen Unbekannte zwischen 04.25 Uhr und 16.20 Uhr, an der Küpperstraße in eine Wohnung im Obergeschoß eines Dreifamilienhauses durch ein auf "Kipp" stehendes Fenster ein.

Die Einbrecher hatten offenbar eine Leiter dabei, die sie nach dem Einbruch im Garten zurückließen.

Sie stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell