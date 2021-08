Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher brachen Tür auf

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 20.30 Uhr, bis Freitag, 07.15 Uhr, brachen Einbrecher an einem Haus an der Straße Am Heerenkamp die Eingangstür auf.

Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen. Derzeit ist noch nicht klar, was sie stahlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

