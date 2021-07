Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau, A 5 - schwerer LKW-Unfall - Rettungskräfte im Einsatz- Autobahn Richtung Frankfurt gesperrt. PM Nr. 1

Kronau (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, Fahrtrichtung Frankfurt, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei LKW. Einsatzkräfte von Polzei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber ist angefordert. Die Autobahn ist momentan in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Ausleitung erfolgt an der AS Kronau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell