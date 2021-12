Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vergessener Topf löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Rastatt (ots)

Ein auf dem Herd vergessener Topf und der daraus resultierende Rauch sorgten am Dienstagmittag in der Kaiserstraße für einen Einsatz der Feuerwehr und Beamten des Polizeireviers Rastatt. Die Wehrleute mussten gegen 14:30 Uhr die Wohnungstür aufbrechen, um an den vermeintlichen Brandherd zu gelangen. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte den Topf vom Herd und lüfteten die Wohnung. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

