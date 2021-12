Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrskontrolle führt zu mehreren Verfahren

Kehl (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einem 28-jährigen Mann zum Verhängnis. Die Fahrt mit seinem Renault wurde kurz nach Mitternacht in der Straßburger Straße in einer dort eingerichteten Kontrollstelle beendet. Im Rahmen der Überprüfung konnte sich der Mann den eingesetzten Beamten gegenüber nicht ausweisen und zudem keinen gültigen Führerschein aushändigen. Weiterhin ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten die Beamten des Polizeireviers Kehl eine geringe Menge Haschisch im Handschuhfach des Wagens auffinden. Der Renault wurde nach Abschluss der Kontrolle vor Ort verschlossen und der 28-Jährige zur Erhebung einer Blutprobe in ein Krankenhaus verbracht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell