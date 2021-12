Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Verbranntes Öl sorgt Polizei- und Feuerwehreinsatz

Gengenbach (ots)

Ein vermeintlicher Brand in der Hansjakobstraße rief am Dienstagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeipostens Gengenbach auf den Plan. Gegen 11:50 Uhr konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass sich in einer Pfanne erhitztes Öl entzündete. Durch die kurzen offenen Flammen entstand allerdings weder ein Sachschaden noch wurde jemand verletzt.

/ae

