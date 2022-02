Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ausgelaufene Betriebsflüssigkeit verrät Unfallverursacher

Annweiler, Landeckstraße- 12.02.2022 (ots)

Eine beschädigte Stützmauer und eine Ölspur auf der Fahrbahn wurden der Polizei in Landau in der Landeckstraße in Annweiler am Samstagmorgen gemeldet. Die verlorene Betriebsflüssigkeit auf der Fahrbahn führte die eingesetzten Beamten auch unmittelbar zu einem unfallbeschädigten Fahrzeug. Das im Frontbereich stark beschädigte Fahrzeug war unmittelbar vor der Anschrift des Halters abgestellt. Die vermeintliche Unfallursache war schnell ermittelt, bei dem angetroffenen 58-Jährigen war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Zudem hatte der Mann eine nicht unerhebliche Schnittverletzung am Bein, sodass ein Rettungswagen hinzugezogen und er in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dem 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Sachschadenshöhe dürfte bei ca. 10000 Euro liegen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell