POL-KN: (Konstanz) Brennofen im Kunstraum des Alexander-von-Humboldt Gymnasiums löst Feuerwehreinsatz aus (12.01.2022)

Zu einem Feuerwehreinsatz ohne notwendige Löschmaßnahmen ist es am Mittwochvormittag am Alexander-von-Humboldt Gymnasium am Schottenplatz gekommen. Dort war es gegen 10.45 Uhr bei einem Brennvorgang mittels Brennofen im Kunstraum des Gymnasiums zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen. Der aufsteigende Rauch löste dabei eine Brandmeldeanlage der Schule aus und führte zu dem Feuerwehreinsatz. Nach der Überprüfung und Feststellung der Ursache konnte die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften eingetroffene Feuerwehr Konstanz wieder abrücken.

