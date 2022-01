Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs.RW) Mehrere Wohnraumlüfter aus Neubau

Dornhan-Marschalkenzimmern (ots)

Ein Schleifgerät mit Staubsauger und 27 Lüfter, die über Weihnachten in einem Neubau aufgestellt waren, haben in den letzten Tagen unfreiwillig den Besitzer gewechselt. Der Bauunternehmer, dem die Gegenstände gehören und der den Diebstahl jetzt erst bemerkte, hat nun Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattet. Der Neubau in der Hauptstraße, in dem die Geräte standen, hatte zwar Türen, jedoch waren diese noch ohne Schließzylinder ausgestattet, weshalb die Diebe ohne große Mühe in den Neubau eindringen konnten. Einen Tatverdacht konnte der Bauträger aus dem Kreis Rottweil, der auch einen Stuckateur- und Gerüstbaubetrieb hat, nicht benennen. Ebenso ist noch ungeklärt, wann genau der Diebstahl stattfand. Von den Geräten, die zusammen einen Wert von rund 10.000 Euro haben und zur Bautrocknung und für Schleifarbeiten eingesetzt waren, fehlt jeder Spur. Möglicherweise wurden sie mit einem Transporter oder Lastwagen weggeschafft. Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

