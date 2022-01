Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Golf-Lack zerkratzt

Altoberndorf (ots)

Ein 42-jähriger Autobesitzer hat am Dienstag an seinem Auto einen tiefen Katzer im Lack seines Golf bemerkt, der offensichtlich von einem Unbekannten verursacht worden ist. Er hat deshalb Anzeige erstattet. Wie die Polizei feststellte, zog sich die Beschädigung, die von einem spitzen Gegenstand stammt, über die gesamte Beifahrerseite des schwarzen Golf-Variant. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge, dürfte die Beschädigung zwischen Sonntag und Dienstagmorgen in der Alt-Dorfstraße, in der das Auto am Straßenrand geparkt war, entstanden sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

