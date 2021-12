Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei sucht Zeugen nach Automatensprengungen in Bad Nauheim !

Friedberg (ots)

Automaten aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen! Bad Nauheim: Ein lauter Knall schreckte Montagnacht (27.12.) Anwohner am Usa-Wellenbad aus dem Schlaf. Offenbar gegen 1.30 Uhr versuchten bislang Unbekannte den Kassenautomaten auf dem Parkplatz des Schwimmbades aufzusprengen. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Ziel einer Automatensprengung wurde offenbar auch ein Süßigkeitenautomat am Bahnhof. Das an den Gleisen 2 und 3 stehende Gerät wurde durch die Heftigkeit der Detonation ebenfalls stark beschädigt, die Türen des Automaten aus den Angeln gerissen. Die Glasscheibe barst, Scherben verteilten sich auf dem Bahnsteig. Gegen 5.45 Uhr stellte eine Zeugin die Verwüstung fest und informierte die Polizei. Wann genau sich die Täter am Automaten zu schaffen machten steht bislang nicht fest. Ebensowenig ist bislang geklärt, ob sie Beute machten. Die folgenden Ermittlungen sollen ergeben, ob zwischen den Sprengungen ein Zusammenhang besteht. Die Kriminalpolizei, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben dazu machen können, wann sich der Automat noch in einem intakten Zustand befand.

