Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Telefonbetrug mit "falschen Polizeibeamten" in neuer Variante (11.01.2022)

Bräunlingen (ots)

Eine neue Variante des Telefonbetrugs haben Unbekannte am Dienstag gegen 14 Uhr bei einem über 80-Jährigen ausprobiert. Eine Betrügerin rief den Senior an und gab sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes aus. Sie beschuldigte ihn, ein unerlaubtes Gewerbe zu betreiben. Eine Stunde später meldete sich ein Mann am Telefon, jetzt angeblich vom "Bundeskriminalamt". Er wiederholte die Anschuldigung und forderte vom Rentner einen Betrag von 9.500 Euro, der er zur Abwendung einer Haftstrafe bezahlen müsse. Der rüstige Senior ließ sich nicht beeindrucken und legte auf, nachdem er die Betrugsmasche durchschaut hatte.

Mit diesen und ähnlichen Telefonanrufen gelingt es Betrüger immer wieder, arglosen, meist älteren Menschen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dabei lassen sich die Betrüger immer neue Maschen einfallen und scheuen nicht davor zurück, ihre Opfer massiv am Telefon unter Druck zu setzen. Die Polizei rät daher, bei zweifelhaften Anrufen einfach aufzulegen. Tipps und Tricks, um sich vor dieser Telefonabzocke zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell