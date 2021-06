Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.06.2021 gegen 17:15 Uhr meldete eine 46-Jährige Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim, dass ihr 47-jähriger Ehemann im Begriff wäre betrunken zur Arbeit zu fahren. Als die Frau ihrem Mann gegenüber angab, dass sie die Polizei rufen werde, sei dieser zunächst weggerannt. Kurze Zeit später kam der Mann jedoch wieder zurück an die gemeinsame Wohnanschrift. Ein bei ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,91 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt präventiv sichergestellt.

Weiterhin wurde am 05.06.2021 gegen 02:40 Uhr im Bereich des Kurparks in Bad Dürkheim eine dreiköpfige Personengruppe einer Kontrolle unterzogen. Unter der Gruppe befand sich einer 37-Jähriger aus Heidelberg. Bei diesem konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Außerdem gab der Mann an, dass er bereits mehr als fünf Bier getrunken hätte. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Der Mann legte ein provokantes und uneinsichtiges Verhalten an den Tag. Da der Pkw des Heidelbergers auf dem Wurstmarktparkplatz geparkt war, wurde dessen Fahrzeugschlüssel ebenso zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell