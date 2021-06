Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geldbeutel im Schwimmbad entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am 02.06.2021 kam es im Zeitraum von 19:00 - 19:15 Uhr zu einem Geldbeuteldiebstahl im Schwimmbad Salinarium in Bad Dürkheim. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen Ledergeldbeutel aus einer Handtasche, welche nur für wenige Minuten unbeaufsichtigt in einer offenen Kabine lag. Glücklicherweise befand sich in dem Geldbeutel keinerlei Bargeld, sondern lediglich einige Dokumente, darunter auch eine Bankkarte. Der Geschädigte veranlasste bereits selbstständig die Sperrung seiner Bankkarte, sodass der Täter hiermit keine Umsätze bzw. Abbuchungen tätigen konnte. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 100,-EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell