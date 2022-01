Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 11.01.2022, um 16:50 Uhr kam es in der Kreuzung Wollstraße / Damaschkestraße zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Eine 47-Jährige hielt an der Kreuzung vorschriftsmäßig am Stoppschild. Beim Weiterfahren kam es dann zum Zusammenstoß mit der von links kommenden bevorrechtigten BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, so dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die Beifahrerin des BMW wurde leichtverletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell