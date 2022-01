Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auffinden eines verendeten Wolfes - Tier vermutlich durch Schüsse getötet - Polizei ermittelt wegen Straftat gegen das Bundesnaturschutzgesetz ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Eimke

Einen verendeten Wolf entdeckte ein Jagdberechtigter bereits in den Mittagsstunden des 31.12.21 auf einem Acker im Bereich der Gemeinde Eimke (Landkreis Uelzen) und verständigte daraufhin die Polizei. Das Tier wies augenscheinlich zwei Verletzungen möglicherweise durch Schüsse auf. Durch den hinzugezogenen Wolfberater wurde der Kadaver ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin/Potsdam überführt. Durch Anwohner wurde bereits in den Nachtstunden zum 27.12.21 atypisches Wolfgeheul wahrgenommen. Die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen des Tieres dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

