Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rauchentwicklung in der Neuen Mühlgasse

Rülzheim (ots)

Am Samstag, um 16:50 Uhr, meldete ein Anwohner am Nachbaranwesen eine starke Rauchentwicklung. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Altpapiertonne brannte. Bereits vor dem Eintreffen der FFW Rülzheim konnte der Brand gelöscht werden. An der Tonne entstand leichter Sachschaden, die Ursache des Brandes ist nicht bekannt.

