Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin angefahren

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 56 Jahre alte Pedelecfahrerin am Donnerstag in Vreden erlitten. Die Vredenerin war gegen 16.05 Uhr auf der Straße Zum Pferdemarkt unterwegs und beabsichtigte mutmaßlich nach links in den verkehrsberuhigten Bereich der Windmühlenstraße abzubiegen. Dabei wurde sie vom Wagen einer 84-Jährigen erfasst und stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Die Autofahrerin aus Vreden hatte den verkehrsberuhigten Bereich der Windmühlenstraße in Richtung Windmühlentor verlassen wollen. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

