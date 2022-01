Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mitteilung zur Versammlung in Teterow

Teterow (ots)

Im Bereich des Polizeirevier Teterow haben am 15.01.2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, insgesamt 22 Personen an einer angemeldeten Versammlungen in der Innenstadt von Teterow teilgenommen, um auf diesem Weg gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bzw. gegen die Impflicht zu protestieren. Das Polizeirevier Teterow schützte die Versammlung mit eigenen und unterstellten Polizeikräften. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Versammlung, an denen überwiegend bürgerliches Klientel, so auch Familien mit Kindern teilnahmen, einen friedlichen Verlauf genommen hat. Auf das Einhalten der Abstände bzw. das Tragen der Masken wurde aufmerksam gemacht. Lothar Fetzer Erster Polizeihauptkommissar Polizeirevier Teterow

