Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Mädchen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die beiden 12 und 13 Jahre alten Mädchen aus Schwerin, welche am 11.01.2022 vermisst gemeldet worden waren, sind am Nachmittag wohlbehalten aufgefunden und in die Obhut ihrer Eltern übergeben worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe und bittet um Löschung aller in diesem Zusammenhang stehenden Daten und Fotos. Corina Pohl, Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell