Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Mahlum (web) - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (18:30-04:30 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Mahlum, Neue Reihe, ein. Zunächst versuchten die Täter über die Terrassentür in das Objekt einzudringen. Als das nicht gelang wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Anschluss wurde das gesamte Objekt nach Wertgegenständen durchsucht.

Der angerichtete Schaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

