POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hos) Am Samstagmittag, den 20.11.2021, ist es zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in der Schmiedetorstraße in Elze gekommen. Unbekannte Täter lösten im genannten Zeitraum die Radmuttern eines in der Straße geparkten PKW (Renault). Der Fahrzeugführer bemerkte die gelösten Radmuttern erst während der Fahrt. Glücklicherweise konnte der Fahrer den PKW abstellen bevor es zu einem Unfall oder Schäden an dem PKW kam. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

