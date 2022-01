Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in Hagenow

Hagenow (ots)

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei Schwerin wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in Hagenow. Demnach soll ein 12-jähriges Mädchen am 08.01.2022 in Hagenow, an einem Garagenkomplex in der Nähe des Rewe-Marktes von einem unbekannten Täter bedrängt worden sein. Der Täter wurde jedoch in seiner Tathandlung gestört und flüchtete. Die Polizei wurde durch einen Angehörigen des Mädchens über den Sachverhalt informiert. Jedoch konnte der Unbekannte trotz sofortiger, umfangreicher Maßnahmen, inkl. Polizeihubschrauber und Personenspürhund, nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wie auch auf Grund des schutzwürdigen Interesses der Minderjährigen kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr mitgeteilt werden. Sofern es die fortschreitenden Ermittlungen erlauben, wird ein neuer Sachstand unaufgefordert nachberichtet.

