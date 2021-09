Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter E-Scooter-Diebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann versuchte am Donnerstag, 2. September, zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr auf dem Schulhof eines Berufskollegs an der Straße Am Ebertpark einen E-Scooter zu stehlen.

Dies gelang ihm jedoch nicht, er flüchtete zu Fuß an der Ackerstraße in Richtung Süden.

Zwei Zeuginnen konnten den Mann beobachten: Er sei etwa 1,80 Meter groß und geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er hat dunkelblonde Haare, einen dunkelblonden Bart und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose, er trug eine camouflage-farbene Umhängetasche bei sich.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Email unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

