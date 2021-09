Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der Römerstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße sind am Donnerstagabend (3. September) zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 47-jähriger Bullifahrer aus Hamm war hier gegen 18.30 Uhr in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Haus Nummer 107 kam es nach einem Wendemanöver zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 59-jährigen Hammenserin. Diese hatte zuvor die Römerstraße in Richtung stadteinwärts befahren. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär verblieben. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.(es)

