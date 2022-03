POL-BOR: Gronau-Epe - Hyundai angefahren

Ahaus (ots) - Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, hat sich am Donnerstag ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall entfernt. Zuvor hatte der Unbekannte einen grauen BMW angefahren, der zwischen 14.50 und 15.00 Uhr auf einem Discountermarktparkplatz an der Coesfelder Straße in Ahaus stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260. Kontakt für ...

