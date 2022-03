POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Mit nicht geringer Menge Drogen über die Grenze

Bocholt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, entwendeten Autodiebe von einem Firmengelände an der Uhlandstraße einen schwarzen Pkw Renault Talisman. Der fünf Jahre alte Kombi war nicht zugelassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: ...

