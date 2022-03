Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt

Rhede - 25-Jähriger fällt mehrfach auf

Bocholt / Rhede (ots)

Am Donnerstag randalierte ein 25-jähriger, derzeit in Rhede wohnhafter Mann, gegen 18.40 Uhr in einem Linienbus. Er beleidigte den Busfahrer und trat gegen das Inventar. Der Grund: Der Busfahrer hatte ihn auf sein nicht ausreichendes Fahrticket hingewiesen. Aus eben diesem Anlass hatte der 25-Jährige bereits vor wenigen Tagen in einem Linienbus randaliert, dem Chauffeur Rassismus vorgeworfen und auch körperloch angegriffen. Der Busfahrer war leicht verletzt worden.

In der Nacht zum Freitag landete der 25-Jährige schließlich in einer Polizeizelle: Er hatte in seiner Unterkunft durch überlaute Musik erheblich die Ruhe gestört, so dass die Polizei gegen 23.40 Uhr um Hilfe gebeten wurde. Den Beamten schlug aus dem Zimmer des 25-Jährigen deutlicher Marihuanageruch entgegen und der Mann räumte den Konsum ein. In dem Zimmer stand ein Pedelec, welches im Februar als gestohlen gemeldet worden war. Das Pedelec wurde ebenso sichergestellt wie eine geringe Menge Marihuana und ein iPhone 13, welches mutmaßlich aus einer Straftat stammt.

Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann die Polizeibeamten und leistete Widerstand. Er schlug und trat nach den Beamten und versuchte mehrfach diese zu beißen. Die Polizisten überwanden den Widerstand und nahmen den 25-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

