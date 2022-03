Bocholt (ots) - Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Bocholt-Suderwick einen Sachschaden in Höhe von circa 2.800 Euro hinterlassen. Der Unbekannte hatte gegen 06.00 Uhr die Dinxperloer Straße in Richtung Anholt befahren. Sein Wagen geriet aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte in Höhe des Bakkerwegs erst gegen einen Leipfosten ...

mehr