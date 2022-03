Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Katalysator abmontiert

Bocholt (ots)

Auf einen Katalysator abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt. Die Täter machten sich an einem Transporter der Marke Renault zu schaffen, der auf einem Parkplatz an der Werther Straße gestanden hatte: Sie montierten den Katalysator des Fahrzeugs ab und nahmen ihn mit. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

