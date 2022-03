Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auffällige Handkarre nach Diebstahl wieder aufgetaucht

Schöppingen (ots)

Eine grünlackierte Handkarre der Marke "Eigenbau" hat ein Geschädigter eines Diebstahls in Schöppingen wiedergefunden. Der auffällige Wagen habe am Mittwoch der vergangenen Woche in einem Wäldchen nahe des Vechtestadions gestanden. Der Zustand des Unikats lässt den Schluss zu, dass dieses nur kurz den Witterungseinflüssen ausgesetzt war und zwischenzeitlich in einer Garage, Stallung oder in einem anderen Gebäude gestanden haben muss. Zwischen dem 05. und 08.12.2021 war es an der Eggeroder Straße in Schöppingen zu dem Diebstahl gekommen. Aus einem Gartenhaus entwendeten Diebe eine Kettensäge sowie zwei Bohrmaschinen und die nun wieder aufgetauchte Karre. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell