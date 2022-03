Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Auto von Einfahrt gestohlen

Reken (ots)

Einen Ford Kuga gestohlen haben Unbekannte in Groß Reken. Der blau lackierte Pkw mit BOR-Kennzeichen hatte auf einer Hofeinfahrt an der Brucknerstraße gestanden. Dort entwendeten die Täter das Auto am Mittwoch zwischen 05.00 Uhr und 06.15 Uhr.

Wie die Diebe sich des Fahrzeugs bemächtigten, ist ungeklärt. Möglicherweise haben sie sich zunutze gemacht, dass das Fahrzeug mit einer Keyless-Go-Technik ausgestattet ist. Immer wieder gelingt es Kriminellen, das Funksignal zwischen Schlüssel und Fahrzeug aufzufangen und so zu verstärken, dass sie es öffnen können. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei erneut grundsätzlich, Autoschlüssel mit Keyless-Go-Technik abgeschirmt aufzubewahren.

Der aktuelle Vorgang stellt leider keinen Einzelfall dar. In der jüngeren Vergangenheit hatten es Autodiebe im Kreis Borken mehrfach auf Fahrzeuge dieses Modells abgesehen. Zu entsprechenden Taten kam es erst im Februar in Heiden und im November vergangen Jahres in Gescher. Weitere derartige Diebstähle ereigneten sich im vergangenen Jahr ebenfalls in Heiden und in Raesfeld.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell