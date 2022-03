Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Papiercontainer brennt

Bocholt (ots)

Ein Papiercontainer ist am Mittwoch in Bocholt in Brand geraten. Das entdeckte ein aufmerksamer Zeuge gegen 13.35 Uhr. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, die aus ungeklärter Ursache in dem Container am Königsmühlenweg entstanden waren. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

