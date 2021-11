Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendlicher Motorradfahrer in Wuppertal-Cronenberg schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (18.11.2021), gegen 09:10 Uhr, erlitt ein jugendlicher Zweiradfahrer schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Der 17-Jährige war mit seiner Aprilia auf der Hauptstraße Straße in Richtung Elberfeld unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Mercedes. Bei dem folgenden Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 17.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße für den Fahrzeugverkehr zeitweise gesperrt werden. (sw)

