Polizei Wuppertal

POL-W: SG Solingerin in ihrer Wohnung beraubt - Polizei sucht Hinweisgeber

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (16.11.2021), beraubten Unbekannte eine Frau in deren Wohnung an der Itterstraße in Solingen. Als die 47-Jährige auf Klingeln ihre Wohnungstür öffnete drängten die Täter sie in ihre Wohnung. Unter der Androhung von Gewalt nahmen sie Bargeld und Wertsachen an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Solingerin blieb bei dem Angriff unverletzt. Die drei bei der Tat maskierten Männer sind zwischen 160 cm und 190 cm groß und waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Die Polizei sucht nach Hinweisgebern, die am frühen Vormittag des Tattages verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

