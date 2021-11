Polizei Wuppertal

POL-W: W Alleinunfall auf der Wiedener Straße

Wuppertal (ots)

Gestern (17.11.2021) kam es gegen 18:05 Uhr, zu einem Alleinunfall auf der Wiedener Straße in Wuppertal. Ein 49-jähriger Skodafahrer fuhr in Richtung Düsseldorfer Straße, als er in einer Wechselkurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wuppertaler kam in der ersten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen dort abgestellten Anhänger und schob diesen auf Pflanzkübel. Der Skoda kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte zeitweise beide Fahrspuren. Als Zeugen dem Verunfallten zur Hilfe kommen wollten, startete der 49-Jährige den Motor seines Wagens und setzte seine Fahrt in Richtung Düsseldorfer Straße fort, wo ihn kurz darauf ein Motorradpolizist anhielt. Da der Wuppertaler augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des 49- Jährigen stellten die Beamten sicher. Der Skoda des Unfallfahrers war nicht mehr fahrbereit. Es entstand circa 15.000 Euro Sachschaden. (hm)

