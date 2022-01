Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

Am Freitag, 21.01.2022 übersieht gegen 17:50 Uhr ein 63jähriger Pkw beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf der Herforder Straße ein von links kommendes Fahrzeug. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch der 63jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wird. Er wird von der Feuerwehr Lemgo aus seinem Pkw befreit und anschließend dem Klinikum zugeführt. Auch die 64jährige Fahrerin des zweiten Pkw wird durch den Unfall verletzt und muss ebenfalls ins Klinikum verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden; sie sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

