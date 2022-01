Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruchsversuch in Imbiss.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19./20.01.2022) scheiterten Einbrecher an der Tür eines Imbisses in der Krummen Weide. Dabei richteten sie einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Hinweise dazu nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

