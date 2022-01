Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (20.01.2022) versuchten Unbekannte tagsüber eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Gröchteweg aufzubrechen. In die Wohnung gelangten sie nicht. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell