Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Unfälle auf glatten Straßen.

Lippe (ots)

Gestern (20.01.2022) ereigneten sich drei Unfälle auf glatten Straßen in Oerlinghausen. Am Morgen kam eine 42-jährige Leopoldshöherin mit einem Toyota und drei Kindern an Bord von der Währentruper Straße ab. Der Wagen kippte auf die Seite. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, die Kinder blieben augenscheinlich unverletzt. Vorsichtshalber wurden alle zur Untersuchung mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Gegen kurz vor 15 Uhr geriet der Wagen eines 37-Jährigen auf dem schneeglatten Hellweg in Lipperreihe ins Schleudern, als er abbremsen musste. Der graue Jaguar des Mannes aus Schloß Holte-Stukenbrock prallte auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem schwarzen Ford eines 47-jährigen Augustdorfers zusammen, der in Richtung Stukenbrocker Weg fuhr. Dabei wurden beide Männer sowie ein 2-jähriges Mädchen, das auf der Rückbank des Jaguars im Kindersitz saß, schwer verletzt. Zeugen riefen den Notruf und betreuten die Verletzten, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Alle drei Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt bei rund 29 000 Euro.

Um 16 Uhr erreichte die Polizei die Meldung eines weiteren Verkehrsunfalls in Währentrup. Der Mercedes eines 21-Jährigen geriet auf der Oetenhauser Straße in einem Kurvenbereich außer Kontrolle und rutschte rückwärts in den linkseitigen Straßengraben, prallte gegen Buschwerk und schleuderte über die Fahrbahn zurück in den gegenüberliegenden Graben. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum gefahren und sein Fahrzeug abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf über 20 000 Euro geschätzt.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, Schnee oder Regen passen Sie bitte Ihre Geschwindigkeit an und fahren Sie besonders vorsichtig. Auch wenn es nicht danach aussieht, kann es stellenweise sehr glatt sein. Achten Sie zudem darauf, dass Ihr Fahrzeug wintertauglich mit der richtigen Bereifung ausgestattet ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell