Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Sprayer ertappt; Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Randalierer; Fehlende Kuh wieder zurück; Verkehrszeichen beschädigt; Brand

Reutlingen (ots)

Mutmaßlichen Sprayer ertappt

Eines mutmaßlichen Graffiti-Sprayers ist die Polizei am Montagabend habhaft geworden. Einer Streife des Polizeireviers Metzingen, die in anderer Sache im Bereich Sondelfingen unterwegs war, fiel gegen 19 Uhr eine schwarz gekleidete Person unterhalb der Brücke der B 28 / Abfahrt Sondelfingen auf. Bei der anschließenden Überprüfung trafen die Beamten auf einen 22-Jährigen, der gerade damit beschäftigt war, an einem Brückenpfeiler entsprechende Hinterlassenschaften anzubringen. Seine mitgeführten Spraydosen wurden beschlagnahmt. Der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Reutlingen (RT): Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Gleich zwei Auffahrunfälle hintereinander haben sich am Montagmorgen in der Bantlinstraße ereignet. Gegen 7.45 Uhr war ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Citroen C4 Cactus in der Bantlinstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Hauffstraße verlangsamte er aufgrund mangelnder Ortskenntnis seine Fahrt. Ein nachfolgender 22-Jähriger krachte daraufhin mit seinem VW Polo ins Heck des Citroen. Eine wiederum hinter dem Polo folgende 41-jährige Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Sharan auf den Polo auf. Der 22-jährige Polo-Lenker, die 41-jährige Sharan-Fahrerin sowie ihre fünfjährige Mitfahrerin zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. (sm)

Reutlingen (RT): Tätliche Auseinandersetzung

Wegen einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft sind Polizei und Rettungsdienst am späten Montagabend in die Hohenstaufenstraße ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen war es dort gegen 22.40 Uhr zwischen den 30 und 42 Jahre alten Männern zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Beide sollen dabei auch mit Holzstöcken aufeinander eingeschlagen haben. Der 30-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der 42-Jährige wurde vor Ort behandelt. Auch ein 34-Jähriger, der noch versucht hatte, den Streit zu schlichten, erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Bad Urach-Sirchingen (RT): Gestürzter Mopedfahrer

Leichte Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger am Sonntagnachmittag beim Sturz mit seinem Moped in der Sirchinger Steige zugezogen. Der junge Leichtkraftradfahrer fuhr gegen 16.30 Uhr mit seiner Honda von Bad Urach kommend die Steige aufwärts. In einer scharfen Rechtskurve kurz vor Sirchingen kam er alleinbeteiligt zu Fall und schlitterte über die Fahrbahn gegen die Leitplanke. Seine leichten Verletzungen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. An der Honda entstand Sachschaden von rund 500 Euro. (sm)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Metzinger Straße ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen 8.30 und 18.15 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude und suchte darin nach Stehlenswertem. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Randalierer in Gewahrsam genommen

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 45-Jähriger befunden haben, der am Montagvormittag in der Geschwister-Scholl-Straße randaliert hat. Gegen elf Uhr wurde die Polizei von Nachbarn alarmiert, weil der Mann bereits seit den frühen Morgenstunden am und im Haus randaliert, herumgeschrien und wahllos Personen angepöbelt haben soll. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten verbarrikadierte sich der 45-Jährige in seiner Wohnung, sodass diese nach richterlicher Anordnung gewaltsam betreten und der Mann in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei bespuckte und beleidigte er die Beamten aufs Übelste, leistete Widerstand und griff die Polizisten an. Er wurde nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert. Er sieht nun mehreren Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Verletzt wurde niemand. (cw)

Beuren (ES): Kuh aufgefunden

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10.5.2021 / 12.13 Uhr

Die Suche nach der seit dem Wochenende von einer Weide im Gewann Torenwiesen fehlenden Galloway-Kuh hat am Montagabend ein relativ glückliches Ende genommen. Das 16 Monate alte Tier konnte gegen 19 Uhr in der Umgebung in einem Waldstück aufgefunden werden. Allerdings hatte es sich bei seinem Ausflug einige Verletzungen zugezogen. Die Kuh wurde in der Folge in seine gewohnte Umgebung zurückgebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Kind leicht verletzt

Ein Kind hat am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit einem Pedelec die Sägenmühlestraße in Richtung Magazinplatz, als ein Fünfjähriger die Straße von links nach rechts überqueren wollte. Trotz sofortiger Vollbremsung des Radlers kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen. Beide stürzten daraufhin zu Boden. Dabei verletzte sich der Fünfjährige leicht, weshalb er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Kinderklinik gebracht wurde. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Verkehrsschilder aus dem Boden gerissen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Albstadt, da in Ebingen wiederholt mehrere Verkehrsschilder umgerissen worden sind. In der Zeit zwischen vergangenen Freitag, 21.30 Uhr und Samstag, neun Uhr, rissen Unbekannte in der Schmiechastraße insgesamt drei Verkehrsschilder samt Betonfundament aus dem Boden. Bereits im Zeitraum von Freitag, 23. April, bis Montag, 26. April, waren in der Bleichestraße mehrere Verkehrszeichen umgedrückt und samt Fundament aus dem Erdreich gewuchtet worden. Der entstandene Schaden wird mit rund 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Albstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07432/955-0. (sm)

Albstadt (ZAK): Brand eines Containers

Zum Brand eines Containers in der Poststraße in Ebingen sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Aus unbekannter Ursache war der mit Bauschutt und Hausmüll gefüllte Container gegen 20.45 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell